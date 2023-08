AZIONE IN CAMPANIA: DAL SOSTEGNO A DE LUCA ALLE PROSSIME ELEZIONIE EUROPEE 2024

C’è ancora qualche giorno di pausa per Azione che, in Campania, è divisa, territorio per territorio, sul sostegno a De Luca per il terzo mandato ma anche sui nomi da proporre per le prossime elezioni europee. Nel partito di Carlo Calenda si sta assistendo ad un vero e proprio derby tra la componente napoletana che spinge per un’intesa, a livello regionale, con De Luca e per la candidatura alle Europee dell’ex Consigliere Bosco; dall’altra parte c’è la componente di Salerno, che si ritrova intorno ai nomi di Mara Carfagna e di Antonio D’Alessio, meno possibilista sulla alleanza con il Presidente della Regione Campania e convinta di sostenere la candidatura dell’ex parlamentare Gigi Casciello alle Europee del Giugno 2024. La partita è aperta e tutto dipenderà anche dagli equilibri nazionali che ruotano intorno alle alleanze per la prossima campagna elettorale per le Europee del prossimo anno.

