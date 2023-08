ELLY SCHLEIN LANCIA LA MOBILITAZIONE PER LE LISTE D’ATTESA NEGLI OSPEDALI

La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che ha partecipato alla festa dell’Unità a Castiglione del Lago, racconta alla “Stampa”: “Abbiamo appreso con orrore che c’è un policlinico dove basta pagare 150 euro per saltare le file e abbiamo visto cosa è successo in quest’ultimo anno: non c’è dubbio, un’altra priorità sarà una battaglia unitaria sulla sanità pubblica, ormai allo stremo, la grande dimenticata della scorsa legge di bilancio”. E visto che “serve più sanità territoriale – continua la leader dem- più case della salute, tutto questo rischia di saltare con la lentezza di questo governo nell’attuazione del Pnrr”.

Quanto alla legge del governo per inasprire le pene sui femminicidi, “ci stiamo a lavorare in fretta, ma ci preoccupa che non abbiano ripreso le nostre indicazioni sulla prevenzione. E senza questa parte temo che arriveremo sempre in ritardo”. Insomma, “non basteranno norme penali, serve un grande cambiamento culturale e vanno messe risorse in legge di bilancio per la formazione, anche a partire dalle scuole”, ha concluso la Schlein.