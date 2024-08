FORZA ITALIA. LUNEDI’ 5 BERNINI A PAESTUM CON GLI STUDENTI UNIVERSITARI, FERRANTE VISITA IL CARCERE DI FUORNI

Sarà una giornata di impegni istituzionali per gli esponenti di Forza Italia, quella di lunedi’ 5 agosto quando, praticamente in contemporanea, il Ministro dell’Università Bernini sarà a Paestum, in mattinata, per un incontro con le associazioni del mondo degli studenti universitari, mentre il Sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante effettuerà una visita all’interno della Casa Circondariale di Fuorni.

Due impegni istituzionali, ai quali non dovrebbero seguire incontri politici tanto per il Ministero Annamaria Bernini quanto per il sottosegretario Tullio Ferrante.