ANTONIO IANNONE (FDI): “GRAZIE A GOVERNO MELONI FONDI PER MOBILITA’ IN PROVINCIA DI SALERNO”

“La mobilità, sia urbana che extraurbana, è un tema cruciale per lo sviluppo economico, sociale e ambientale di un territorio e per troppi anni è stata completamente trascurata dal governatore De Luca; una situazione drammatica – basta leggere i quotidiani per accorgersi delle condizioni disastrose in cui devono muoversi la mattina i pendolari per andare a lavorare, tra ritardi cronici, sporcizia e poca sicurezza – che, grazie alla costante attenzione del Governo Meloni, e in particolare del Ministro Fitto e del Vice Ministro Cirielli, potrebbe migliorare nel prossimo futuro: 123 milioni di euro per la mobilità in provincia di Salerno, grazie allo sblocco di ulteriori fondi FSC, che riguarderanno il “Ripristino e completamento della variante lungo la ex SS 447 Palinuro, superamento tratto in frana Ascea Pisciotta” per un importo pari a 8.000.000,00 €, “Lavori di realizzazione dell’intervento denominato «Salerno Porta Ovest» – 2° lotto – 1° stralcio” per 23.000.000,00 €, “Realizzazione nuovo svincolo della tangenziale di Salerno a servizio esclusivo dell’ospedale Ruggi” per 15.000.000,00 €, “Completamento viabilità retroporto Salerno, II° lotto Porta Ovest II° stralcio parcheggio interscambio” per 22.000.000,00 €,“Fondo valle Calore completamento – II stralcio – tratta D-E – SR488 Loc Molino Gramata – SP88 – Bivio Tempone” per 7.493.970,06 €, “Copertura trincerone ferroviario ovest – realizzazione nuovi parcheggi di interscambio – stralcio 1”, per un importo di 30.000.000 €, “Adeguamento viabilità di accesso all’aeroporto di Salerno e sistemazione aree esterne”, per 18.300.000,00 €”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Parlamentare del collegio salernitano.

