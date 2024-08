PROVINCIA DI SALERNO. COSIMO NAPOLIELLO: “MIA CANDIDATURA E’ STATA POLITICA CON ITALIA VIVA”

In relazione ad un articolo, pubblicato nella giornata di ieri, riceviamo la precisazione da parte del Consigliere Provinciale Cosimo Napoliello, eletto con la lista Campania Libera, consigliere comunale di Italia Viva ad Eboli.

“Tengo a precisare” scrive Napoliello, ” ad onor del vero che la mia candidatura non è civica (se pure la lista Campania libera lo era) bensì politica essendo la mia elezione frutto di una squadra Provinciale, quella del Partito Italia Viva Salerno con in testa il nostro Leader on. Tommaso Pellegrino. Inoltre, anche ad Eboli, la mia posizione è attualmente contraria alle azioni dell’Amministrazione Conte, che pure in tempi ormai passati ho contribuito ad eleggere col mio sostegno.”