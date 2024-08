Il cibo sa raccontare la storia di un luogo, di una comunità. È identità, cultura. Non c’è angolo della nostra bella provincia che non abbia ricette da tramandare, i nostri prodotti tipici sono un tesoro da tutelare e valorizzare. Questa sera alla seconda edizione di Sapori del Sele a Santomenna ho trovato sapori e ricette antiche della Valle del Sele. Una piacevolissima serata, in compagnia di tanti amici.

Lo scrive Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno.