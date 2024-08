PELLEZZANO. DALL’INFANZIA ALLE MEDIE, LA SFIDA DELLE SCUOLE DEL SINDACO FRANCESCO MORRA

Da oltre 6 anni, come Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra si sta battendo in una sfida molto particolare: quella di fermare l’emigrazione scolastica dal centro della Valle dell’Irno verso il Comune di Salerno. E, prima di tutto grazie ad un rapporto sempre molto collaborativo con i dirigenti scolastici, poi con una serie di interventi di riqualificazione delle strutture scolastiche esistenti sul territorio, sta portando avanti questa difficile sfida. E, a meno di una settimana dalla consegna della sede della Scuola Primaria del capoluogo, adesso il Sindaco Morra fa scattare il conto alla rovescia per l’inaugurazione di una nuova struttura scolastica, completamente ristrutturata grazie ai fondi PNRR: il Polo dell’Infanzia della località Cologna. Una scelta, quella dell’amministrazione comunale di Pellezzano, molto chiara: garantire che in ogni frazione ci sia una scuola aperta, funzionante, sicura ed accogliente, per convincere tutte le famiglie ad iniziare e concludere il ciclo della scuola dell’obbligo sul territorio comunale.

