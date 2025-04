FORZA ITALIA. PARTE DA NAPOLI IL VIAGGIO ALL’INTERNO DI TUTTE LE PERIFERIE

Un viaggio nei quartieri fragili della città per ascoltare, proporre e soprattutto esserci. È stata presentata oggi a Napoli la tappa partenopea del tour nazionale “Periferie al Centro”, promosso da Forza Italia, che domani 12 aprile si svolgerà in contemporanea nelle 14 città metropolitane italiane. Ad aprire la conferenza stampa è stata Iris Savastano, segretario cittadino del partito, che ha illustrato il percorso dell’iniziativa. Cinque le tappe previste, da Marianella a Scampia, da San Pietro a Patierno fino a Secondigliano, dove sarà visitata l’azienda “Italia in Modo”, realtà impegnata nel reinserimento dei giovani ex detenuti grazie a un protocollo siglato con il Dipartimento Giustizia Minorile degli Stati Uniti. “Attraverseremo aree segnate dall’abbandono – ha detto Savastano – ma anche esempi di rinascita concreta. Questa non sarà una passerella politica, ma un’occasione vera di ascolto sul territorio”. A rilanciare il valore dell’iniziativa è stato Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia: “Il nostro obiettivo è rompere la distanza che separa i quartieri centrali da quelli periferici. Vogliamo che chi vive a Marianella o a Scampia abbia gli stessi diritti e servizi di chi abita a Chiaia. In una città giusta, non ci possono essere cittadini di serie A e cittadini di serie B”. Il senatore Francesco Silvestro, coordinatore provinciale, ha sottolineato l’impegno del governo nazionale: “Abbiamo già dimostrato con il modello Caivano che si può intervenire con efficacia sulle aree difficili. Ora questo modello va esportato in tutto il Paese, perché le periferie sono il cuore pulsante delle città, non le loro zone d’ombra”. Duro l’intervento del vicepresidente del consiglio comunale, Salvatore Guangi, che ha puntato il dito contro l’inerzia delle amministrazioni locali: “Porteremo l’opinione pubblica a vedere strutture sportive chiuse da anni e alloggi popolari in condizioni di degrado assoluto. È la prima volta che un partito politico organizza una mobilitazione fisica e simbolica nei luoghi più dimenticati della città”. A chiudere la conferenza, le parole dell’onorevole Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione parlamentare per le Periferie e ideatore dell’iniziativa, che sabato sarà presente a Napoli: “Con ‘Periferie al Centro’ vogliamo costruire un nuovo patto tra politica e territori. Incontreremo cittadini, associazioni, parrocchie e forze dell’ordine per ascoltare i bisogni reali. Le periferie non sono margine, ma motore del cambiamento. A Napoli, come nel resto d’Italia, nessuno deve più sentirsi invisibile”.

