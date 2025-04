LA SOCIETA’ DEAFORM FORNIRA’ FORMAZIONE AGLI EX DIPENDENTI PRYSMIAN

Sarà la Società Deaform ad occuparsi della formazione dei dipendenti ex Prysmian, per la loro ricollocazione all’interno di nuove attività produttive, nel segno della continuità per i posti di lavoro. A stabilirlo è stato un incarico affidato direttamente dalla azienda nell’ambito di un accordo con la Regione Campania, a margine delle attività istituzionali per evitare la perdita di occupazione sul territorio. Per la società di formazione Deaform una sfida avvincente, anche perchè legata al territorio della Provincia di Salerno. “Siamo particolarmente orgogliosi di questo incarico”, sottolinea Daniele Camicia, Ceo di Deaform, azienda che ha sede a Bellizzi, “perchè mettiamo la nostra professionalità al servizio del territorio e di tanti lavoratori e lavoratrici che potranno proseguire il percorso all’interno del mondo del lavoro. La grande sfida dei prossimi anni sarà proprio quella di garantire il miglioramento e l’adeguamento della formazione lavoro, per evitare che le crisi aziendali possano trasferire, altrove, knowhow e ricchezza dai territori”

