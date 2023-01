FORZA ITALIA RIPARTE DA CASTEL SAN GIORGIO E DA SARNO: ARRIVA ANTONIO TAJANI

Il Coordinatore Nazionale di Forza Italia Antonio Tajani torna in Provincia di Salerno, domani, sabato 14 gennaio, con due iniziative pubbliche che si terranno a Castel San Giorgio ed a Sarno: nessun comune chiamato al voto nella prossima primavera nell’agenda salernitana del Ministro degli Esteri che, per qualche ora, incontrerà, insieme alle eurodeputate Lucia Vuolo ed Isabella Adinolfi, dirigenti ed elettori dei due comuni finiti nella mappa del suo blitz in Provincia di Salerno. A Castel San Giorgio ad accogliere Tajani il Vice Sindaco ed altri consiglieri comunali di maggioranza (dove governa il Pd del Sindaco Paola Lanzara), mentre a Sarno il padrone di casa sarà il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Agovino che, con ogni probabilità, sarà anche il prossimo candidato sindaco per le Comunali che si terranno nel 2024.

