FORZA ITALIA SALERNO: IL RILANCIO PASSA PER SCAFATI, CON ALIBERTI SI GIOCA TUTTO

Il rilancio definitivo di Forza Italia all’interno dell’area del centro destra della Provincia di Salerno passa per Scafati dove l’eventuale vittoria, al ballottaggio di domenica e lunedi’ dell’ex sindaco Pasquale Aliberti, darebbe una nuova forza al partito che, proprio dalla figura di Aliberti, potrebbe ripartire per una nuova organizzazione territoriale. Non è un caso che i vertici nazionali (Tajani) e regionali (Martusciello) del partito hanno deciso di scendere in campo per sostenere la candidatura di Aliberti che andrebbe a prendere il posto dell’esponente di Fratelli d’Italia Cristoforo Salvati, finito quinto su cinque candidati al primo turno. Con Aliberti – e forse non è un caso – anche i Moderati di Lupi e la Lega di Matteo Salvini che ne hanno sostenuto la candidatura sin dal primo momento.

