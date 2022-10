FORZA ITALIA SALERNO. SABATO 22 A PAESTUM L’ASSEMBLEA PROVINCIALE DEL PARTITO

E’ stata convocata per sabato 22 Ottobre, a Paestum, a partire dalle 10:30, l’assemblea provinciale di Forza Italia. Dopo la direzione regionale in Provincia di Avellino, il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, insieme ai neo parlamentari eletti in Provincia di Salerno, incontrerà gli amministratori ed i dirigenti del partito degli azzurri della Provincia di Salerno. Sarà un primo momento di confronto, per la Provincia di Salerno, dopo le elezioni politiche del 25 Settembre, ma anche una prima uscita pubblica sul territorio per la nuova classe dirigente di Forza Italia Salerno, indicata dalla stesso Martusciello nelle scorse settimane. L’obiettivo immediato, almeno sotto il profilo elettorale, è quello delle Provinciali 2022 ma nel corso dell’Assemblea Provinciale di Forza Italia si inizierà anche a discutere delle prossime amministrative di primavera che vedranno al voto comuni importanti come Pontecagnano Faiano e Campagna.

