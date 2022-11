FORZA ITALIA SCOMPARE DAL CONSIGLIO REGIONALE: VIA CALDORO E GRIMALDI

Dopo Stefano Caldoro anche Massimo Grimaldi: i nomi storici di Forza Italia, in Consiglio Regionale, lasciano Forza Italia e si avviano alla creazione di un gruppo collegato al Nuovo Psi ma federato, almeno per ragioni di gruppo, a Fratelli d’Italia. Caldoro, già Ministro del Governo Berlusconi, poi Presidente della Regione Campania nel quinquennio 2010-2015, candidato alla Presidenza sia nel 2015 che nel 2020 con il centro destra, ha deciso di chiudere la sua lunga storia con il partito degli Azzurri. E lo ha fatto, in maniera polemica, dopo le Politiche del 25 Settembre quando, sconfitto nel Collegio Uninominale, non si è visto neppure coinvolto nella possibile nomina dei sottosegretari. Dopo Caldoro, arriva un altro fedelissimo di Forza Italia: il consigliere regionale Massimo Grimaldi, in carica, in maniera ininterrotta, dal 2005, sempre con Forza Italia, sempre all’interno del Centro Destra. Ieri, Grimaldi, con un comunicato stampa ha dato il suo addio al partito. Ed ora inizia un nuovo percorso politico all’interno del centro destra con il Nuovo Psi.

Share on: WhatsApp