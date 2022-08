FORZA ITALIA. SILVIO BERLUSCONI SARA’ CAPOLISTA AL SENATO IN CAMPANIA

Il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha deciso di candidarsi al Senato, nella lista proporzionale del Campania 1, per le prossime elezioni del 25 Settembre. Forza Italia, dunque, punta sulla Campania e lo fa con i Big del partito perchè in lista non ci sarà solo Silvio Berlusconi.

Alla Camera dei Deputati, in tutti i Collegi della Regione Campania, ci sarà infatti l’accoppiata Antonio Tajani-Marta Fascina, seguendo anche l’alternanza di genere, lasciando spazio ai territori nella posizione numero 3 di ciascuna lista.

Tanto Tajani quanto Marta Fascina saranno candidati, anche, in Collegi Uninominali del Nord e del Centro Italia.