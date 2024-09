FRANCO MARI (AVS): “IL MINISTRO CALDERONE ANNUNCIA LA FINE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE PUBBLICO”

“Ecco la fine programmata del sistema previdenziale pubblico”. Lo afferma Franco Mari, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra nella commissione Lavoro della Camera, nel commentare le frasi della ministra del lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, a

Radio 24 sulla previdenza complementare. “Il silenzio assenso sul versamento del Trattamento di fine rapporto nei fondi pensione e’ un ulteriore tassello della divisione dell’Italia dal punto di vista dei diritti e della protezione sociale – continua il parlamentare -. Rafforzare

per questa via la previdenza integrativa significherebbe avere, anche per effetto dell’Autonomia differenziata, una ventina di sistemi pensionistici di fatto diversi. E’ lo smantellamento del terzo pilastro del nostro stato sociale insieme alla sanita’ e alla scuola. Un attacco senza precedenti alle garanzie costituzionali”

