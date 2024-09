SAN CIPRIANO PICENTINO. GLI AUGURI DELL’AMMINISTRAZIONE ALFANO PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO

Nel primo giorno di scuola desideriamo rivolgere a voi tutti i nostri più sinceri ed affettuosi auguri di buon lavoro!

L’inizio dell’anno scolastico è sempre un momento emozionante, importante e intenso, ricco di aspettative, di progetti, di sfide: impegnatevi, studiate, abbiate fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità, state costruendo il vostro futuro!

Lo scrivono gli amministratori comunali di San Cipriano Picentino, guidato dal Sindaco Sonia Alfano.

La scuola ha il delicato compito non solo di trasmettervi conoscenze e contenuti, ma soprattutto di formare in voi cittadini liberi, responsabili, partecipi alla vita comunitaria: possiate trovare sempre nelle istituzioni tutte, il giusto sostegno, il supporto necessario e l’entusiasmo per affrontare questo fondamentale percorso di crescita.

Alle vostre famiglie, che rivestono un ruolo altrettanto importante, auguriamo la serenità di accompagnarvi nella vostra formazione, invitandovi al rispetto delle regole e alla buona educazione.

Alla Dirigente, ai docenti e a tutto il personale scolastico, che saranno sempre pronti a motivarvi e a lavorare con passione e dedizione, vanno i nostri ringraziamenti per la loro attività di supporto e di collaborazione, indispensabile affinché ogni istituto scolastico possa funzionare, offrendo le condizioni di un ambiente favorevole allo studio.

Come Amministrazione Comunale continueremo ad offrirvi tutti i servizi necessari ed utili per favorire la vostra frequenza e partecipazione alle attività scolastiche.