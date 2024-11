FRANCO MARI (AVS): “SCIOPERO SANITA’ CON ADESIONE ALL’85, NON SI SORPRENDANO A PALAZZO CHIGI”

Eppure, nel frattempo, aumentano i soldi che finiscono al privato. E così cittadine e cittadini devono scegliersi se curarsi pagando di tasca propria o incrociare le dita e sperare per il meglio.

Non si sorprendano quindi a Palazzo Chigi se oggi lavoratori e lavoratrici della sanità scioperano e scendono in piazza, con una adesione superiore all’85%.”

Non potrebbe essere altrimenti.

Per questo proponiamo di stanziare 40 miliardi in 4 anni per la sanità pubblica, attraverso una patrimoniale che si applichi solo sulle ricchezze superiori ai 5,4 milioni di €.