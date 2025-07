FRANCO MARI (AVS): “SI AD ISTITUZIONE COMMISSIONE SU GIUSTIZIA SPORTIVA”

“AVS sosterrà in Parlamento la richiesta del deputato Berruto per l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla giustizia sportiva. L’iniziativa del collega Berruto è sacrosanta e fa il paio con l’interrogazione che, come deputati salernitani, abbiamo presentato nel mese di maggio.

Un’indagine parlamentare a questo punto é necessaria e la vicenda dei playout di B, che ha danneggiato evidentemente la compagine granata alterando gli esiti del campionato cadetto, deve stare a pieno titolo nell’inchiesta.

Faremo di tutto, a partire dalla VII commissione con la deputata Piccolotti, per portare a casa questo risultato nell’interesse degli sportivi e dei tifosi salernitani”. Lo afferma il deputato di Avs Franco Mari.