FRANCO PICARONE (PD): “GRAZIE A GIUNTA DE LUCA SIGLATO ACCORDO CON MEDICI DI BASE”

Stabilizzazione per 700 nuovi medici e 3.000 tra infermieri e collaboratori

Le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali), che per prima la Campania aveva introdotto con il precedente accordo, avranno

Con questo accordo, la Regione Campania investe concretamente in sanità pubblica, rafforzando la medicina generale e garantendo più accessibilità, continuità e presa in carico dei pazienti.

Un altro risultato conseguito dalla Giunta presieduta da Vincenzo De Luca. Un grazie a lui, all’Assessore al Bilancio Ettore Cinque e al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR Antonio Postiglione. Un ringraziamento anche ai MMG e alle sigle che hanno sottoscritto l’accordo e a tutti i professionisti coinvolti per il lavoro svolto. Il futuro della sanità passa dalla prossimità, dall’integrazione e dalla competenza.