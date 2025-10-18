SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “VIDEO SORVEGLIANZA, ATTIVE 56 TELECAMERE”

Sono partiti da diversi giorni i lavori di potenziamento dell’impianto di videosorveglianza urbana con nuove postazioni e nuove telecamere. Ad oggi sono attive 56 telecamere su tutto il territorio comunale.

Sorvegliamo i luoghi di maggior interesse e frequentazione e tutte le arterie di confine con altri comuni.

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Le nuove postazioni riguardano la Villa comunale, Via Don Tonino Bello e P.zza Giovanni Paolo II, Largo Tringiale, Via Sanguette (confine con Pagani) e Vico San Giuseppe.

Nel prossimo anno ulteriori telecamere andranno ad ampliare la copertura su tutto il territorio, in modo particolare nelle aree periferiche della nostra città.

La sicurezza urbana è un bene pubblico che riguarda la vivibilità e il decoro delle città ed è, per noi, un bene imprescindibile a cui stiamo lavorando da anni con passione e determinazione.

Un ringraziamento particolare va al Comandante Giovanni De Caro e tutti gli agenti della P.L. , alla ditta Service Impianti e al nostro sindaco Michele Strianese che da sempre sostiene e supporta queste iniziative.