REGIONALI IN CAMPANIA. FICO: “DE LUCA RINUNCIA A SUO NOME SU LISTA ? NO COMMENT”

“Non parlo di simboli, già l’ho detto, parliamo di temi, sono più importanti”: così il candidato governatore dei progressisti Roberto Fico risponde a chi gli chiede un commento sulla decisione di Vincenzo De Luca di rinunciare al proprio nome nel simbolo elettorale della lista “A testa alta”, che a lui fa riferimento e che finora si era chiamata “A testa alta con De Luca”. Denominazione che il presidente uscente ha accettato di modificare in seguito a malumori nella coalizione e alle conseguenti pressioni del Pd, guidato in Campania dal figlio Piero.

Più in generale, sul rapporto col governatore uscente, Fico ribadisce: “Questo non mi sembra un tema, torno a dirlo. Il tema è che cosa si vuole fare per la Campania; dobbiamo parlare dei contenuti del nostro programma, le persone devono andare a votare per un progetto importante che questa coalizione ha”.

Contro l’astensionismo c’è stato nei giorni scorsi un appello dei vescovi campani che Fico apprezza: “Si tratta di una iniziativa importante che mi trova d’accordo. Votare è fondamentale, non possiamo consentire una partecipazione al voto così bassa e la collaborazione anche con i cattolici e con i vescovi sarà da me assicurata; insieme potremo fare grandi passi avanti su tanti temi sociali. C’è tanto lavoro da fare anche con il mondo cattolico”.

