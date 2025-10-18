NELLA LISTA DEL PD SALTA LA CANDIDATURA D’ANIELLO. E’ CORSA PER TROVARE LA QUARTA DONNA

L’attuale assessore comunale di Angri Maria D’Aniello non sarà piu’ candidata, alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 Novembre, nella lista del Partito Democratico della Provincia di Salerno. E’ stata la stessa D’Aniello a chiarire la vicenda che, negli ultimi giorni, aveva assunto i contorni di un vero e proprio giallo.

“Avevo accettato la proposta di candidarmi con il Partito Democratico” scrive Maria D’Aniello, alla Regione perché credevo che dietro ci fosse un progetto, una visione di comunità, un sogno collettivo. Ma col tempo, vivendo da vicino il comportamento del Pd di Angri, mi sono resa conto che quel modo di intendere la politica non mi appartiene, e non mi apparterrà mai. Prendo le distanze dal Pd di Angri, nella persona del segretario e dei consiglieri locali, che da quando hanno saputo della mia candidatura non hanno fatto altro che denigrarmi, colpirmi, screditarmi, senza alcun rispetto per il mio ruolo istituzionale e, soprattutto, senza rispetto per le persone fragili che ogni giorno cerco di rappresentare e tutelare.”