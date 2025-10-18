GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “IL VENTO DEL CAMBIAMENTO CON CIRIELLI PRESIDENTE”

“Un’onda inarrestabile di entusiasmo, forza, unione, orgoglio, sta già sospingendo la nostra corsa verso la vittoria alle imminenti elezioni regionali del 23 e 24 Novembre

Il vento del cambiamento soffia sulle vele spiegate di una nave che ha preso il largo guidata dal migliore candidato Presidente che potevamo avere: Edmondo Cirielli.”

Lo dichiara il candidato alle Regionali nella lista di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore.

Stamane, alla presentazione della lista di Fratelli d’Italia, al Polo Nautico di Salerno, sono stato travolto dallo tsunami di affetto, stima, amicizia, di uomini e donne di partito, di militanti e simpatizzanti, di quanti hanno scelto di stare dalla parte giusta: quella del bene comune, dell’interesse generale, della credibilità e della responsabilità.

Grazie Presidente Cirielli per la fiducia.

Grazie ai nostri Parlamentari per l’impegno costante al servizio dei territori.

E, consentimi, di dare un abbraccio a mia madre: il mio faro, il mio porto sicuro, la mia ricarica quotidiana di energia, di gioia, di forza.