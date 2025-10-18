IN PROVINCIA DI AVELLINO ANTONELLO CERRATO CANDIDATO NELLA LISTA A TESTA ALTA

Il Consigliere Comunale di Montoro Antonello Cerrato, già candidato nel 2020 alle Regionali con Italia Viva, sarà in campo, per le Regionali del 23 e del 24 Novembre con la lista A Testa Alta, a sostegno della candidatura a Presidente di Roberto Fico. Una decisione che lo stesso Cerrato ha annunciato e che sta già mobilitando numerosi amministratori comunali del territorio che, già nelle ultime elezioni provinciali, hanno sostenuto la candidatura del medico montorese alla carica di Consigliere Provinciale. Insieme a Cerrato, almeno per la componente maschile, ci sarà in campo, sempre nella lista A TESTA ALTA, l’ex dirigente dell’Asl Rosato.

