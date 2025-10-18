EDMONDO CIRIELLI: “FICO ED IL PARTITO DEMOCRATICO SI VERGOGNANO DI DE LUCA”

“Lo diceva anche quando mi sono candidato a presidente della Provincia di Salerno. Io ho fatto un bel piacere ai cittadini perche’ ho liberato la Provincia allora. Ma io credo che noi dobbiamo guardare avanti. De Luca e’ il passato. Il Pd e Fico si vergognano di lui, il suo nome scompare. Si agita, forse, perche’ vuole che io parli di lui, ma, se non sono i suoi a parlare di lui, sinceramente penso che dobbiamo guardare avanti”. A dirlo e’ il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, rispondendo, a Salerno, a chi gli chiede un commento alle parole del ‘governatore’ Vincenzo De Luca che aveva detto che la candidatura del viceministro agli Esteri e’ un regalo del centrodestra

