FRATELLI D’ITALIA. ANCORA ATTESA PER LE CANDIDATURE, I TEMPI SI ALLUNGANO

Non c’è una scadenza precisa e tutto lascia presagire che le liste ed i candidati dei collegi uninominali di Fratelli d’Italia si conosceranno, solo, nella giornata di domani, quando la documentazione verrà depositata nei rispettivi uffici giudiziari di competenza. Al di là dei nomi di spicco nazionale, come Tremonti, Sgarbi, Nordio e Musumeci, dagli uffici della sede nazionale di FDI non filtra quasi nulla se non voci che si rincorrono, per alcune ore, salvo immediata smentita dei diretti interessati. Giorgia Meloni sta valutando, personalmente, tutte le candidature e le proposte di candidatura che sono giunte dai territori, convinta di dover mettere in campo il meglio della classe dirigente per evitare quanto accaduto, nel 2018, al Movimento 5 Stelle, inondato di voti ma, poi, rappresentato da tantissimi alla prima esperienza di carattere politico reale.

