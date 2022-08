FORZA ITALIA. COME AL SOLITO E’ TUTTO NELLE MANI DI SILVIO BERLUSCONI

Anche per questa tornata elettorale, tutte le decisioni spettano al Presidente Silvio Berlusconi che, dal suo quartier generale in Sardegna, nelle prossime ore, dovrebbe dare il via libera a tutte le candidature per le politiche del 25 Settembre. Tra gli uscenti in cerca di un seggio garantito ed i sondaggi che vedono ancora Forza Italia sotto il 10%, la situazione è diventata piu’ complessa e delicata per la difficoltà di garantire, anche solo una candidatura, a tutti i quasi 150 parlamentari uscenti del partito degli azzurri. Lasciando da parte i collegi uninominali, dove si corre insieme alle altre forze della coalizione di centro destra, Forza Italia ha una proiezione di 25 deputati eletti e di 10-12 senatori. Una situazione che sta creando e creerà enormi tensioni all’interno di FI, anche dopo il deposito delle liste che dovrà avvenire entro le 20:00 di lunedi’ 22 Agosto.

Share on: WhatsApp