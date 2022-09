FRATELLI D’ITALIA PRESENTA I SUOI CANDIDATI PER LE POLITICHE: APPUNTAMENTO SABATO 10 SETTEMBRE

Sabato 10 settembre 2022, alle ore 11:00, presso la sede di Fratelli d’Italia a Salerno, in via Roma n. 8, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei candidati delle liste Campania 1 e Campania 2, uninominale e plurinominale, di Fratelli d’Italia – Camera e Senato – alle elezioni politiche del 25 settembre.

Saranno presenti i parlamentari uscenti on. Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati – in corsa come capolista nel collegio plurinominale Camera, Campania 2, P02 – e il sen. Antonio Iannone, per il Senato, collegio uninominale Campania-Salerno. All’incontro parteciperanno il consigliere regionale, on. Nunzio Carpentieri (candidato nel collegio plurinominale Camera, Campania 2, P02); Imma Vietri, già commissario provinciale di FdI e prima dei non eletti alle regionali del 2020 nella lista di Fratelli d’Italia (candidata nel collegio plurinominale Camera, Campania 1, P01 e collegio uninominale Camera, Campania 2-Scafati); Giuseppe Fabbricatore, già

commissario provinciale di FdI e capogruppo al Consiglio comunale a Nocera Superiore (candidato nel collegio plurinominale Senato, Campania 2) e Luisa Maiuri, già sindaco f.f. di Castellabate e attualmente consigliere di opposizione (candidata nel collegio plurinominale Camera, Campania 2, P02).