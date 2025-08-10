FRATELLI D’ITALIA SCEGLIE PAESTUM PER LA CONVENTION NAZIONALE DEDICATA AL SUD

Sarà Paestum ad ospitare, dal 12 al 13 Settembre, l’evento Spazio Sud, organizzato dai Gruppi Parlamentari di Fratelli D’Italia: si tratta di una convention, suddivisa su due giorni ed in 7 panel, che porterà nel cuore del Cilento, non solo i parlamentare di FDI ma anche numerosi rappresentanti del Governo di Giorgia Meloni. I dettagli dell’iniziativa saranno chiariti nei prossimi giorni ma, in attesa di Paestum, il prossimo 28 Agosto, a Positano, centro iconico della Costiera Amalfitana, il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Salerno, con la partecipazione del Vice Ministro Edmondo Cirielli e del Sottosegretario Antonio Iannone, terrà la manifestazione dedicata alla riforma della Giustizia. Si tratta di un evento che, in contemporanea, si terrà in tutta Italia e che il Coordinamento Provinciale di FDI Salerno ha scelto di tenere nella location di Positano. Due appuntamenti che rappresentano l’antipasto della campagna elettorale per le Regionali in Campania quando, sul territorio, arriveranno numerosi esponenti di Fdi per sostenere il nome del candidato Presidente del Centro Destra.

