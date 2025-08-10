SIMONE VALIANTE (PD): “DE LUCA JR SEGRETARIO PD CAMPANO? PRONTI AD UN PROGETTO POLITICO ALTERNATIVO”

“Non sappiamo quali saranno le scelte definitive di Elly Schlein, ma se si dovesse concretizzare nei prossimi giorni la segreteria regionale del Pd per Piero De Luca (nulla contro la persona) per un puro accordo personale e familistico, elettori e militanti del PD non avrebbero più un partito, ma una saga familiare complessa, con una prospettiva futura difficile. De Luca “si converte” per cercare di “mettere in sicurezza” il figlio per le prossime elezioni. Il congresso nazionale del PD è ancora lontano, tuttavia. Chi vivrà vedrà.”

Lo scrive l’ex parlamentare del Pd, oggi Sindaco di Cuccaro Vetere, Simone Valiante.

Oggi, però, per elettori e militanti del PD ma anche per tanti che non credono più in questa politica, non c’è alternativa, se non quella di un progetto politico diverso, aperto e competitivo, dove sia possibile fare Politica vera, guardando al futuro. È la motivazione che potrebbe spingere alcuni di noi, facendo un passo indietro personale ma un passo in avanti per la Politica, mettendosi al servizio di Gaetano Manfredi e Roberto Fico, per provare a costruire anche a Salerno un’offerta politica diversa e competitiva.