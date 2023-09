FRATELLI D’ITALIA VERSO IL CONGRESSO PROVINCIALE. ASSEMBLEA ENTRO LA FINE DELL’ANNO

Come stabilito nel corso dell’Assemblea Nazionale di Roma, anche per la Provincia di Salerno scatta il momento del congresso di Fratelli d’Italia per l’elezione del nuovo Coordinatore Provinciale del partito. Già a fine Ottobre, con ogni probabilità, verrà convocata l’assemblea di iscritti e delegati per la scelta del nuovo responsabile provinciale del partito di Giorgia Meloni. Nessuna candidatura ufficiale, almeno per il momento, ma nel partito c’è la chiara sensazione che Gambino, attuale commissario nominato senza alcuna assemblea, possa decidere di fare un passo indietro, anche in vista di un possibile coinvolgimento nella prossima tornata elettorale per le Europee della prossima primavera. Prima del Congresso Provinciale, inoltre, Fratelli d’Italia dovrà anche eleggere il nuovo Coordinatore cittadino: da tempo, infatti, la reggenza del Comune capoluogo è nelle mani del Vice Ministro Edmondo Cirielli. Insomma, per FDI si apre la stagione dei congressi che coincide con la fine dell’anno e con l’avvio della campagna elettorale per le prossime elezioni Europee del 9 Giugno 2024.

