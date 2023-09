NOCERA SUPERIORE. IL PD PROVINCIALE CONVOCA I POTENZIALI CANDIDATI SINDACO

La parola d’ordine è fare rientrare ogni spaccatura, trovare una soluzione condivisa, a tutti i costi. E’ per questo che dalla Segreteria Provinciale del Pd di Salerno seguono, con grande attenzione, l’evolversi delle trattative, molto confuse, all’interno del centro sinistra, per la scelta del nome del candidato sindaco per il Comune di Nocera Superiore. Da Enrico Bisogno a Bartolo Pagano, per finire a Gaetano Ciancio: tutti in campo, con il proprio sponsor, ma, stando alle voci che giungono da Nocera Superiore, nessuno in grado di mettere insieme non solo il centro sinistra ma anche lo stesso Partito Democratico. Ed è per questa ragione che il Segretario Provinciale del Pd Luciano, già nel corso del prossimo fine settimana, sembra intenzionato a convocare una riunione ad hoc sul Comune di Nocera Superiore, ascoltando tutti e cercando di trovare la migliore delle soluzioni, anche fuori dai nomi che sono, oggi, presenti sul tavolo.

