FULVIO BONAVITACOLA: “LA TEMPISTICA DEL ROGO A PERSANO CONFERMA NATURA DOLOSA”

Il Vice Presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, assessore all’ambiente, con una nota diffusa in giornata, interviene su diversi aspetti che riguardano il rogo che sta colpendo le ecoballe all’interno dell’impianto di Persano, in Provincia di Salerno.

“A metà luglio è stato firmato il contratto d’appalto per la rimozione” scrive Bonavitacola, ” e nella giornata odierna avrebbero dovuto avere inizio le operazioni, con ultimazione prevista in due mesi. Guarda caso, il giorno prima scoppia l’incendio. C’è un sincronismo che dimostra un chiaro contenuto doloso. La vicenda dei rifiuti tunisini si conferma ancora una volta oscura e segnata da azioni di stampo criminale. Saranno gli organi inquirenti a fare definitiva chiarezza su tutto.”

Una chiara denuncia, quella di Bonavitacola, che apre scenari foschi sulla vicenda che, per il momento, tiene con il fiato sospeso migliaia di cittadini che vivono nei pressi della zona colpita dall’incendio.

E’ lo stesso Bonavitacola, poi, a precisare che“L’incendio ha riguardato un quantitativo di circa 6000 tonnellate rientrate dalla Tunisia, a seguito degli illeciti accertati dalle autorità tunisine e italiane a carico della società esportatrice. Trattandosi di traffico illecito di rifiuti, l’Autorità giudiziaria ha sviluppato le indagini del caso, mettendo il carico sotto sequestro. Durante il sequestro non è stato possibile svolgere alcuna attività volta alla rimozione. Nel dicembre scorso, ad avvenuto dissequestro, sono state prontamente effettuate le analisi per l’attribuzione del codice di classificazione, indispensabile per procedere alla gara di rimozione. La suindicata gara è stata aggiudicata in data 07.06.2024”.