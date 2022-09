FULVIO BONAVITACOLA (PD): “IL GOVERNO SBLOCCHI I FONDI PER AIUTARE FAMIGLIE E IMPRESE DEL SUD”

“Mentre la crisi economica si aggrava sempre di più i ben noti nemici del Sud bloccano 22 miliardi di euro che potrebbero essere subito utilizzati in favore d’imprese e famiglie. Si tratta dei fondi strutturali per i prossimi anni (oltre 5 miliardi alla Campania) che servono alla ripresa dei nostri territori.”

Lo dichiara Fulvio Bonavitacola, candidato del Partito Democratico nel Collegio Uninominale Camera di Salerno.

La Lega e le destre confermano ancora una volta di essere contro il Mezzogiorno. Noi chiediamo al Governo di accogliere la richiesta del Partito Democratico e di convocare, immediatamente, il Cipess per sbloccare i fondi. Sfidiamo tutte le altre forze politiche a prendere la stessa posizione Questi sono i fatti che occorre mettere in campo con urgenza e determinazione. Il resto sono solo chiacchiere e produzione di fumo per nascondere le gravi responsabilità di una destra portatrice esclusivamente di egoismi nordisti.