FULVIO MARTUSCIELLO A SALERNO SUONA LA CARICA PER LE REGIONALI 2025: L’INCONTRO CON I DIRIGENTI DI FI

Ci sono amministratori comunali e dirigenti provenienti da tutta la Provincia di Salerno all’interno della sala del Polo Nautico di Salerno, scelta da Forza Italia per la riunione del Coordinamento Provinciale del Partito. Insieme al Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, il Sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante, il Coordinatore Provinciale di Salerno del partito degli Azzurri Roberto Celano. Si parla, anche, della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il Presidente della Provincia Alfieri, della linea di garantismo del partito ma anche di rigore politico che si richiede ad ogni partito, perchè, come sottolineato da Martusciello, “le vicende come quella di Alfieri non fanno male al Pd ma a tutta la politica”. De Luca, da poco, ha rilanciato, via social, la sua campagna delle eccellenze della Campania che, per un anno, la durata della campagna elettorale, lo porterà sino all’appuntamento con il voto. Ed, in casa Forza Italia, l’obiettivo regionale è nel mirino, non solo con la candidatura a Presidente perchè “a noi va bene ogni nome che venga sostenuto da tutto il centro destra unita”, come ribadito da Martusciello, ma anche perchè c’è da buttare giu’ la lista dei candidati al Consiglio Regionale. Ed in sala ci sono Nicola Pellegrino (Bellizzi), Gianluigi Di Leo (Castel San Giorgio), che hanno già confermato la propria disponibilità ad affrontare la tornata elettorale delle Regionali. C’è anche un pezzo di classe dirigente impegnata, negli ultimi mesi, in numerose iniziative: dalla già parlamentare Rossella Sessa all’avvocato Lello Ciccone, dal consigliere comunale di Pontecagnano Francesco Pastore ad un pimpante Fernando Zara da Battipaglia che vuol tornare a fare il sindaco del centro della Piana del Sele. Insomma, un partito vivo e vivace che non vede l’ora di iniziare la campagna elettorale per le Regionali in Campania.

Share on: WhatsApp