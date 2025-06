FULVIO MARTUSCIELLO BOCCIA GIUNTA DE LUCA E DICE NO A CANDIDATURA GIORDANO A CAVA DE’ TIRRENI

“Giunta De Luca? Salvo solo Caputo e Fortini”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania, durante l’inaugurazione della nuova sede del partito a Durazzano, in provincia di Benevento. “Molti assessori – ha aggiunto – sono dei signor nessuno, privi di radicamento territoriale e senza alcuna conoscenza delle comunità che sono chiamati ad amministrare. Conosco Antonio Marchiello, anche lui sopra la sufficienza, e ho stima per Nicola Caputo, che ha preso 42mila voti alle Europee. Per il resto, non salverei nessuno. Anche sui manager pubblici – ha concluso – non mi pare ci sia stata alcuna capacità di innovare. Se De Luca avesse guardato all’esperienza di Rastrelli, avrebbe sicuramente imparato qualcosa”

“Raffaele Giordano? Nessuna possibilità sia candidato con Forza Italia. Prendiamo atto della inutile accelerazione di alcuni partiti eredi delle tradizioni missine sulla candidatura a sindaco a Cava de’ Tirreni, per ribadire che, per quanto ci riguarda, Giordano non sarà mai candidato. Andiamo avanti a Cava de’ Tirreni con ancor più determinazione, per dare alla città un futuro fatto di classe dirigente all’altezza”.

Lo dichiara Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania.

In conclusione, almeno per ora, il centrodestra è diviso, ma Forza Italia è anche isolata politicamente. Per ora ovviamente, a meno che Martusciello e lo stesso leader locale Antonio Barbuti non tirino il coniglio dal cilindro. Tutto può essere. Nulla è da escludere.