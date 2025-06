REGIONALI IN CAMPANIA. IL SINDACO DI CAVA SERVALLI PRONTO A DIMETTERSI IL 30 GIUGNO

E’ molto probabile che il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, per partecipare alle prossime elezioni Regionali in Campania, rassegni le sue dimissioni dall’incarico di primo cittadino entro il prossimo 30 Giugno. Una notizia che, da tempo, circola negli ambienti politici del centro metelliano e che porterebbe, a Palazzo di Città, un commissario prefettizio fino alla celebrazione delle prossime elezioni comunali, in programma nella primavera del 2026.

Per Servalli, giunto al suo secondo mandato da Sindaco di Cava de’ Tirreni, ci sarebbe una candidatura alla carica di Consigliere Regionale nella lista del Partito Socialista Italiano.