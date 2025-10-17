FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “100 AMMINISTRATORI CON FORZA ITALIA, VINCEREMO LE ELEZIONI REGIONALI”

“Siamo convinti che i consiglieri regionali che eleggeremo saranno in maggioranza: siamo convinti di vincere le prossime elezioni regionali e affianchiamo questa corazzata che mettiamo in campo in tutte le province all’amico Edmondo Cirielli, consapevoli che la crescita di Forza Italia gli consentirà di vincere le elezioni”. Parola di Fulvio Martusciello, segretario di FI in Campania, annunciando, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Napoli, nella sede regionale del partito, l’ingresso di “oltre 100 amministratori della provincia di Caserta”. La presentazione è in programma domani, quando il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri, il vicesegretario nazionale Stefano Benigni e il segretario nazionale Antonio Tajani (quest’ultimo interverrà in collegamento) annunceranno la lista di Forza Italia in provincia di Caserta. Alcune anticipazioni sono state date questa mattina da Martusciello, nel corso di un incontro a cui hanno preso parte anche il sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante, il senatore Francesco Silvestro e il consigliere regionale Giovanni Zannini, ex esponente della maggioranza di Vincenzo DE LUCA in Campania passato di recente in Forza Italia. Aderiscono al partito, ha annunciato Martusciello, “il presidente della provincia di Caserta, due presidenti di Comunità Montana, due consiglieri provinciali, 20 sindaci, 100 amministratori, di cui 20 assessori con incarico di vicesindaco, e quattro presidenti di Consiglio comunale. Questi numeri sono in crescita: c’è un movimento ulteriore in provincia di Caserta, in Campania, che produrrà un effetto moltiplicatore e quindi questi numeri saranno sicuramente superati già probabilmente nella giornata di domani”, ha spiegato l’europarlamentare, evidenziando come Forza Italia si confermi “attrattore di un elettorato che sceglie di stare al centro del centrodestra”. Obiettivo di Martusciello è anche smentire una “lettura sbagliata, cioè che De Luca vuole accreditarsi come l’anti-Fico. De Luca, in sostanza, dice che non c’è bisogno di votare Cirielli, perché è lui l’anti-Fico, costruendo in Consiglio regionale una squadra di consiglieri regionali che poi faranno la battaglia interna. Ovviamente questa è una lettura che non è vera e che va smentita.

