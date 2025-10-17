REGIONALI IN CAMPANIA. DE LUCA CONTRO FDI: “SANITA’, IN ATTO UNA MISTIFICAZIONE”

“La campagna elettorale per le regionali ci proporrà elementi di folklore, di demagogia e volti improbabili sui manifesti e falsificazioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua diretta social del venerdì attaccando sulla questione della sanità Fratelli d’Italia.

“Mi è capitato di ascoltare delle dichiarazioni di alcuni esponenti di Fdi – ha attaccato – che da tre anni dirige il ministero della Salute ed da tre anni è responsabile della chiusura dei pronto soccorsi e non ha mosso un dito per riequilibrare i finanziamenti per la Campania. E tuttavia stanno mettendo in campi una campagna di mistificazione intollerabile.

Hanno la faccia come il bronzo, diciamo così”.

“Sono pronto ad affrontare un dibattito pubblico con chiunque, a cominciare dagli esponenti del Governo nazionale, dal ministero o con chi si trova al ministero per questioni clientelari”, ha ripreso.

Poi è tornato sulla questione del personale e delle risorse:

“Abbiamo fatto un miracolo con quello che abbiamo avuto”.

Poi ha annunciato l’inaugurazione del Polo Sanitario al Parco Verde di Caivano, dove saranno allestiti sia una casa che un ospedale di comunità che “saranno un presidio di grande qualità ed importanza”. In Campania saranno 172 case di comunità “che non sono sfogliate da prenotare”

