FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “CONTRARI A RICHIESTA RINVIO ELEZIONI REGIONALI DI DE LUCA”

“C’è una richiesta da parte di DE LUCA di far slittare le elezioni. Noi abbiamo detto ai nostri rappresentanti in Conferenza Stato-Regioni che siamo contrari. E’ tempo che si voti e che si rinnovi il Consiglio regionale. Per me si doveva votare anche ieri”. È il commento dell’eurodeputato di Forza Italia e coordinatore regionale, Fulvio Martusciello, a proposito della richiesta di “breve rinvio” delle elezioni regionali da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Se volessimo leggere in maniera maliziosa questa richiesta potremmo dire che De Luca ha bisogno di sei mesi per fare le nomine dei direttori generali delle Asl, che al momento sarebbero atti non approvabili perché attengono all’amministrazione straordinaria, con la proroga che lui chiede diventerebbero atti fattibili”, ha chiuso Martusciello.

