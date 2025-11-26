FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “FORZA ITALIA PREMIATA ALLE REGIONALI PER LA SERIETA'”

“Centomila voti in più rispetto al 2020 perché è cambiata la percezione di Forza Italia”. Lo ha detto Fulvio Martusciello conversando con i giornalisti a margine della conferenza stampa ad Avellino per l’elezione di Livio Petitto. “Questo risultato per noi è un punto di partenza – ha aggiunto – Il centrodestra deve liberarsi di personaggi da operetta, di senza voto che vogliono dire la loro. Ma li avete visti i risultati delle altre liste apparentate a Cirielli?

Hanno provocato solo confusione negli elettori. Non esistono più e addirittura qualche leader di queste liste voleva dettare la linea”.Forza Italia è stata premiata perché ha mostrato il volto della serietà e ha parlato di cose concrete”, ha concluso il leader campano di Forza Italia.

