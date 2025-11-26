CARLO CALENDA (AZIONE): “FICO ELETTO CON LE CLIENTELE DI MANFREDI, DE LUCA E MASTELLA”

Redazione Agenda Politica

 “Ma quante cazzate che raccontano continuamente…”: il leader di Azione Carlo Calenda, a margine dell’inaugurazione di una nuova sede del partito a Milano, ha replicato così a chi gli chiedeva delle analisi degli esponenti del Pd che parlano di una vittoria alle Regionali dell’impostazione della segretaria Elly Schlein.
“Ma questi – ha aggiunto – hanno eletto Roberto Fico, uno che gli sputava in faccia, che non ha mai lavorato in vita sua. E l’hanno eletto con voti che derivano da clientele di Manfredi, di De Luca, di Mastella. L’ammucchiata più vergognosa che si sia vista nella storia repubblicana”.





