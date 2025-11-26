ATTILIO PIERRO (LEGA): “AUGURI AL NOSTRO CONSIGLIERE REGIONALE MIMI’ MINELLA”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Arrivano dal Coordinatore Provinciale della Lega in Provincia di Salerno Attilio Pierro gli auguri di buon lavoro a Mimi’ Minella, neo Consigliere Regionale del partito di Matteo Salvini, eletto in Provincia di Salerno dove l’uscente era Aurelio Tommasetti che resta il primo dei non eletti.

“Con il 5,75%” scrive Attilio Pierro, “confermiamo il seggio salernitano al Consiglio Regionale della Campania.
È il risultato dell’impegno e della passione di tutti i nostri candidati e dei nostri elettori.
Un grande in bocca al lupo al neo Consigliere Regionale Mimi’ Minella, che sono certo saprà rappresentare al meglio le istanze della nostra amata Provincia.”




Related Posts

Novembre 26, 2025

CARLO CALENDA (AZIONE): “FICO ELETTO CON LE CLIENTELE DI MANFREDI, DE LUCA E MASTELLA”

Novembre 26, 2025

ELEZIONI REGIONALI. GIOVANNI DONZELLI (FDI): “ERANO SFIDE DIFFICILI, MA SIAMO CRESCIUTI”

Novembre 26, 2025

ELEZIONI REGIONALI. ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “NOI CRESCIAMO IN VOTI REALI, GLI ALTRI NO”