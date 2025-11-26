ATTILIO PIERRO (LEGA): “AUGURI AL NOSTRO CONSIGLIERE REGIONALE MIMI’ MINELLA”

Arrivano dal Coordinatore Provinciale della Lega in Provincia di Salerno Attilio Pierro gli auguri di buon lavoro a Mimi’ Minella, neo Consigliere Regionale del partito di Matteo Salvini, eletto in Provincia di Salerno dove l’uscente era Aurelio Tommasetti che resta il primo dei non eletti.

“Con il 5,75%” scrive Attilio Pierro, “confermiamo il seggio salernitano al Consiglio Regionale della Campania.

È il risultato dell’impegno e della passione di tutti i nostri candidati e dei nostri elettori.

Un grande in bocca al lupo al neo Consigliere Regionale Mimi’ Minella, che sono certo saprà rappresentare al meglio le istanze della nostra amata Provincia.”