FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “IL 23 GENNAIO MOSTREREMO ATTUALITA’ DEL MESSAGGIO DI SILVIO BERLUSCONI”

”Non è assolutamente una manifestazione di ricordo, non ha nessun tema malinconico, vogliamo dimostrare ai campani, alle persone del Sud, come sia fortissimamente attuale il messaggio che Silvio Berlusconi dette nel 26 gennaio 1994 quando annunciò la sua discesa in campo”. Così ha annunciato il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, l’evento “Valori”, a 32 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, che si terrà il 23 gennaio a Napoli. Saranno presenti il leader del partito, Antonio Tajani, il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, oltre ai segretari delle regioni meridionali del partito. ”Noi analizzeremo e ingrupperemo una parte di quel suo messaggio incentrato sul tema della solidarietà, sul tema dell’aiuto a chi è arrivato indietro, quindi avremo anche in qualche maniera presenze di parroci di frontiera che racconteranno come le parrocchie hanno letto la baracca in tutti questi anni in cui lo Stato ha fatto un passo indietro e se non ci fossero stati i preti di frontiera probabilmente ci sarebbe stato un collasso da parte della società”, ha spiegato Martusciello alla conferenza stampa dell’evento che si è tenuta nella sede napoletana di Forza Italia.

