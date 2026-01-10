PROVINCIA DI SALERNO. VANNO VIA LANDOLFI E TONO: CAMBI ALLA VIGILIA DEL VOTO

Importanti novità nell’assetto organizzativo della Provincia di Salerno arrivano, proprio, alla vigilia del voto di domani, domenica 11 Gennaio, per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Nicola Landolfi, il Capo della Segreteria Politica del Presidente della Provincia Enzo Napoli, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico – a titolo completamente gratuito – lasciando spazio ad altri che potrebbero arrivare a Palazzo Sant’Agostino. Medesimo discorso per Alfonso Tono, il Presidente della Arechi Multiservice, società interamente partecipata dalla Provincia di Salerno, che ha rassegnato le dimissioni dalla carica. E’ probabile che tutto sia legato non solo all’elezione del nuovo Consiglio Provinciale di Salerno ma anche alle imminenti dimissioni di Vincenzo Napoli da Sindaco di Salerno e da Presidente della Provincia, con l’arrivo, per l’inizio dell’estate, a Palazzo Sant’Agostino di Vincenzo De Luca.

