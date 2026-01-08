MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “RITARDO APPROVAZIONE BILANCIO REGIONALE, A RISCHIO SERVIZI ESSENZIALI”

“Il Presidente della Regione Roberto Fico, insieme alla sua Giunta, stringa i tempi per la redazione e l’approvazione del Bilancio di Previsione la cui mancata approvazione mette a rischio la tenuta di servizi essenziali per la Campania, come quelli sanitari, ma anche l’immagine stessa della Regione nei confronti degli attori esterni, come aziende, imprenditori, istituti di credito”.

E’ quanto dichiara il Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Massimo Grimaldi. “Al di là delle scelte politiche in merito alla destinazione dei fondi sui diversi capitoli di spesa”, continua Grimaldi, “aspetti di cui si discuterà in Commissione ed in Consiglio Regionale, oggi è essenziale approvare, in tempi rapidi, il Bilancio per evitare tre mesi di assoluta paralisi amministrativa della Regione Campania. “

