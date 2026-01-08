COMMISSIONE SANITA’. VERSO UNO SCONTRO PD-CASA RIFORMISTA PER LA PRESIDENZA

Si prospetta un braccio di ferro tra il Partito Democratico e Casa Riformista per la Presidenza della Commissione Sanità in Consiglio Regionale: da un lato c’è il consigliere regionale Giorgio Zinno, primo per consensi in Provincia di Napoli; dall’altro il Presidente uscente della Commissione Enzo Alaia di Casa Riformista. Sullo sfondo il primo scontro interno alla maggioranza che stenta, almeno in questa fase, a trovare una intesa globale sulla Presidenza delle 8 Commissioni Permanenti. Alaia, intanto, al quale era stata riservata la posizione di Questore, ha già lasciato intendere di essere pronto a rinunciare al ruolo nell’Ufficio di Presidenza, pur di riottenere la Presidenza della Commissione Sanità.

