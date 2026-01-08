REFERENDUM GIUSTIZIA. LUNEDI’ IN CONSIGLIO DEI MINISTRI LA DECISIONE SULLA DATA

La prossima settimana il governo potrebbe decidere la data del referendum sulla giustizia. Il Cdm, a quanto si apprende da fonti parlamentari del centrodestra, dovrebbe essere convocato per lunedì alle 15.30 a palazzo Chigi (sarebbe l’ultimo giorno utile prima del lungo viaggio che attende Giorgia Meloni in Corea, Oman e Giappone) e in quell’occasione l’esecutivo dovrebbe indicare quando i cittadini saranno chiamati a votare sì o no alla riforma della separazione delle carriere. L’ipotesi più accreditata resterebbe quella del 22 marzo.

