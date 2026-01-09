GIORGIA MELONI: “SIAMO L’ESECUTIVO PIU’ SOLIDO DI TUTTA L’EUROPA”

“Non vedo rischi per la maggioranza che sostiene il mio governo. Sono tre anni che sento dire che la maggioranza rischia dopodiché dopo tre anni di governo noi siamo forse il governo più solido tra le grandi democrazie, tra i grandi Paesi europei. Siamo il governo più solido perché abbiamo la maggioranza più solida e vale la pena di ricordare che questa maggioranza opera in un tempo nel quale noi siamo chiamati a prendere decisioni epocali e di fronte a quelle decisioni, io conosco molte maggioranze, anzi ho conosciuto molte maggioranze che si sarebbero frantumate”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di inizio anno.

