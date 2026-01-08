EDMONDO CIRIELLI (FDI): “ATTO INQUIETANTE CONTRO PROCURA NAPOLI, ISTITUZIONI UNITE”

“Esprimo la mia più ferma condanna per il grave episodio che ha colpito gli uffici della Procura generale di Napoli e la mia piena solidarietà al procuratore generale, ai magistrati e a tutto il personale amministrativo che ogni giorno svolgono il proprio lavoro al servizio dello Stato e della legalità”. Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e capo dell’opposizione in Consiglio Regionale della Campania, a proposito del colpo d’arma da fuoco esploso contro gli uffici che ospitano la Procura di Napoli negli scorsi giorni.

“Si tratta di un atto inquietante e inaccettabile, che non può e non deve intimidire le istituzioni né chi opera con rigore e dedizione per l’affermazione della giustizia. Episodi di questo genere richiamano tutti a una vigilanza ancora più attenta e a un impegno condiviso per garantire sicurezza e tutela a chi è in prima linea nella difesa dello Stato di diritto. La magistratura non è sola: le istituzioni sono unite nel respingere ogni forma di violenza e nel riaffermare con forza i valori della legalità e della democrazia”, ha concluso Cirielli.

